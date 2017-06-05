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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ1305WS/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

Consigue un nuevo récord personal con los audífonos ultralivianos Actionfit SHQ1305. A prueba de agua y sudor, estos resistentes audífonos garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y ultraliviano

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

  • abiertos post. con contr. de 8,6 mm

  • Audífono

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Con solo 5,7g de peso, estos audífonos deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Los audífonos ActionFit vienen incluido un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exiges más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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05/06/2017

España

España

Comprador verificado

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

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