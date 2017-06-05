Descontinuado
Disfruta la libertad. Que nada te detenga.
Consigue un nuevo récord personal con los audífonos ultralivianos Actionfit SHQ1305. A prueba de agua y sudor, estos resistentes audífonos garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.
abiertos post. con contr. de 8,6 mm
Audífono
Con solo 5,7g de peso, estos audífonos deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.
Los audífonos ActionFit vienen incluido un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exiges más.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
polmartin14
05/06/2017
España
Comprador verificado
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono