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Audífonos

SHL3060PK/00

4.3

| (13) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Morado
Morado
Negro
Negro
Roja
Roja
Rosa
Rosa

Graves claros y potentes

Estos audífonos tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves audífonos acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audio perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitoreo tipo DJ

Graves claros y potentes

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Los altavoces de 32 mm de alta potencia ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento que bloquea el ruido ambiental

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

13

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

2

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

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10/02/2017

España

España

Excelentes auriculares

Auriculares muy bien diseñados, para un uso prolongado sin herirte los odios debido a ser ligeros y contar con unas almohadillas de muy buena calidad lo que nos proporciona confort mientras disfrutamos de un sonido de muy buena calidad, gracias a sus bajos muy bien logrados, una de las mejores compras superando a otros auriculares(mas caros) de otras marcas ampliamente. Muy feliz

Sí, recomiendo este producto

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04/12/2015

España

España

Comprador verificado

Buen producto a buen precio.

Buen producto en general buen sonido a un buen precio cómodo gracias a sus esponjas y su regulación de longitud. No tiene la versatilidad de uno inalámbrico pero cómodo de usar. Buen diseño en varios colores y bonito detalle símil aluminio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060WT Auriculares

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