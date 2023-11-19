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Descontinuado
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SHK2000PK/00
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Declaración de conformidad de la UE
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¿Están los auriculares Philips en conformidad con cualquier normativa?
Recibo una pequeña descarga eléctrica estática de mis auriculares Philips.
¿Hay algún mantenimiento para los auriculares Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
¿Cómo proteger a los niños al escuchar auriculares Philips?
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Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
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