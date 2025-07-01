Descontinuado
Asistencia técnica
SHB8850NC/00
Descontinuado
¿Funcionarán los botones de mi dispositivo Philips conectado por cable de audio?
¿Puedo usar la función de cancelación de ruido activo cuando no estoy usando Bluetooth?
¿Cómo se usa la función Multipunto con auriculares de Philips?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo activo Siri Google Now desde mi auricular Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
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