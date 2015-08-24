Descontinuado
SHB8850NC/00
Más sonido, menos ruido
Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto
Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.
A diferencia de la mayoría de los auriculares con reducción de ruido, estos auriculares funcionan con o sin batería para ofrecer una excelente calidad de sonido constante en cualquier entorno. Si la batería se agota, solo tienes que conectar el cable de audio y seguir disfrutando de tu música favorita.
Opiniones
Los resultados reales pueden variar