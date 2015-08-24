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Descontinuado

Audífonos inalámbricos con reducción de ruido

SHB8850NC/00

Más sonido, menos ruido

Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.

Ver todos los beneficios

inalámbricamente

Más sonido, menos ruido

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Plegado compacto

Los controladores de altavoz de neodimio de 32 mm ofrecen sonido de gran precisión

Los controladores de altavoz de neodimio de 32 mm ofrecen sonido de gran precisión

Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

Gracias al cable de audio adicional puedes seguir escuchando música sin corriente

A diferencia de la mayoría de los auriculares con reducción de ruido, estos auriculares funcionan con o sin batería para ofrecer una excelente calidad de sonido constante en cualquier entorno. Si la batería se agota, solo tienes que conectar el cable de audio y seguir disfrutando de tu música favorita.

Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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  1. Los resultados reales pueden variar