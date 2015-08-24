Gracias al cable de audio adicional puedes seguir escuchando música sin corriente

A diferencia de la mayoría de los auriculares con reducción de ruido, estos auriculares funcionan con o sin batería para ofrecer una excelente calidad de sonido constante en cualquier entorno. Si la batería se agota, solo tienes que conectar el cable de audio y seguir disfrutando de tu música favorita.