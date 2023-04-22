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  • Ultralivianos. Gran sonido.
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FliteAudífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB4405WT/00

3.7
| (21) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Ultralivianos. Gran sonido.
Los audífonos inalámbricos Philips Flite Ultrlite son increíblemente ligeros y sorprendentemente potentes. Sin cables, se adaptan a ti con un diseño totalmente plegable, delgado y compacto que te acompaña a donde vayas.
Ver todos los beneficios

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.7

de 5

21

Opiniones

22/04/2023

Peru

Peru

Muy buen producto

Saludos a todos, adquiri este equipo por la confianza en la marca y hasta ahora no me arrepiento. Ya llevo más de 3 años con él y sigue con la misma calidad que al principio ,bueno salvo el desgaste normal de las almohadillas por el uso , todo perfecto , inclusive su batería , que hasta la fecha tiene una buena duración

Ventajas

Calidad de sonido, ultralivianos

Contras

Bluetooth antiguo para la actualidad

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Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

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29/09/2022

Chile

Chile

Excelente relación calidad precio

Buen producto según su valor. Buen sonido, quizás un poco incómodos después de un par de horas. Me lo regalaron hace varios años y eventualmente los dejé de usar. Tuve unos airpods unos años que perdí hace poco y ahora volví a los philips. Nada que envidiarle a los airpods, en especial por su batería eterna.

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19/11/2019

Chile

Chile

Buenos

No son lo más cómodos pero puedes durar bien unas cuantas horas. También de repente se desconectan pero rápido vuelve la conexión con el dispositivo.

Sí, recomiendo este producto

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