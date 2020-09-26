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Descontinuado

Audífono Bluetooth

SHB3175WT/00

4.1
| (16) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves de BASS+
Los audífonos Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante y resistente. Audífonos inalámbricos Bluetooth supraaurales de buen aspecto, gran sonido y excelente valor, para aquellos que necesitan más graves en la música sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves de BASS+

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Plegado compacto

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm que producen graves intensos y potentes

Excelente ajuste para todos

Excelente ajuste para todos

El diseño giratorio de los audífonos y la banda sujetadora ajustable brindan un gran ajuste para todos.

Graves intensos y potentes que puedes sentir

Graves intensos y potentes que puedes sentir

Graves potentes para mejorar el placer de escuchar música. No te dejes engañar por su elegante diseño, ya que la ventilación de graves especialmente diseñada y sus controladores ajustados de manera especial producen frecuencias finales ultrabajas que brindan a los audífonos la firma única del sonido Bass+. Se usa un volumen acústico por separado para asegurar un rendimiento de graves de alta consistencia en cada reproducción.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

16

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

3

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Ventajas

Sonido y precio

Contras

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth

31/12/2020

Colombia

Colombia

Increíble sonido y muy cómodo.

Muy buen diseño, portable, fácil de conectar vía bluetooth y con un gran sonido. Bastante cómodo y el micrófono ha funcionado muy bien.

Ventajas

Diseño, precio, calidad de sonido

Contras

No encuentro ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth Headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth Headset

13/07/2020

Chile

Chile

Superaron las expectativas

Excelentes audífonos, con características encontradas en gamas superiores, pero a un precio bajo: estéreo, rango freq. 8-21,5kHz, cable audífonos, voz femenina indicando cambios de estado (en vez de bips), mandos variados y fáciles de usar, acceso a Siri, plegables, bajos sorprendentes, Bluetooth v4,1, indicador de batería en el celular.

Ventajas

Precio, Cable audio, duración batería, Bajos potentes, mandos táctiles

Contras

Sin almohadilla en cintillo, Sólo permite conectar simultáneamente 1 dispositivo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth

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