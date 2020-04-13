Descontinuado
Que no pare la música
Todo va mejor cuando lo vives con música. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbricos te brindan sonido excepcional y hasta 20 horas de tiempo de reproducción con el estuche de carga portátil. Presiona dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz del teléfono.
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
Blanco
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.
No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la que sea perfecta para vos, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.
3.7
de 5
11
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Reolina
13/04/2020
España
El diseño es sensacional ...
Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Compra ECI
12/04/2020
España
Fantásticos!!
Estaba buscando unos in ear que quedaran bien sujetos ya que suelo tener problemas y estos se ajustan perfectamente, vienen diferentes tapones de goma para ajustar el tamaño. Otra cosa buena es que tienen una especie de leds en la base que se van iluminando proporcionalmente a la carga. No deja conectar varios dispositivos a la vez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Fecha de uso 2020-03-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Fecha de uso 2020-03-12
JeyV
19/06/2021
Colombia
Excelente
Son cómodos, ajuste perfecto y viene con gomas de repuesto en dos tamaños diferentes. la experiencia en las llamadas es correcta 5/5. Conexión bluetooth adecuada y sonidos correctos.
Ventajas
Sonido, comodidad, rapidez, practicidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones
Fecha de uso 2021-05-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones
Fecha de uso 2021-05-19