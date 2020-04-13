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2000 seriesAudífonos

SHB2505WT/10

3.7

| (11) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Que no pare la música

Todo va mejor cuando lo vives con música. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbricos te brindan sonido excepcional y hasta 20 horas de tiempo de reproducción con el estuche de carga portátil. Presiona dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz del teléfono.

Ver todos los beneficios

Que no pare la música

  • Control. de 6 mm, parte post. cerrada

  • Bluetooth®

  • Blanco

Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.

Modo mono para cuando quieras dejar un oído libre

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la que sea perfecta para vos, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 5

11

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

3

13/04/2020

España

España

El diseño es sensacional ...

Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

12/04/2020

España

España

Fantásticos!!

Estaba buscando unos in ear que quedaran bien sujetos ya que suelo tener problemas y estos se ajustan perfectamente, vienen diferentes tapones de goma para ajustar el tamaño. Otra cosa buena es que tienen una especie de leds en la base que se van iluminando proporcionalmente a la carga. No deja conectar varios dispositivos a la vez.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Fecha de uso 2020-03-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Fecha de uso 2020-03-12

19/06/2021

Colombia

Colombia

Excelente

Son cómodos, ajuste perfecto y viene con gomas de repuesto en dos tamaños diferentes. la experiencia en las llamadas es correcta 5/5. Conexión bluetooth adecuada y sonidos correctos.

Ventajas

Sonido, comodidad, rapidez, practicidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones

Fecha de uso 2021-05-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones

Fecha de uso 2021-05-19

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