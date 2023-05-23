Cuchillas MultiPrecision
Se adapta a la serie S5000 con forma redondeada
Se adapta a la serie S6000 con forma redondeada
Las cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todos los vellos y la barba incipiente restante, todo en pocas pasadas.
Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories
1. Abra la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Retire los anillos de retención girándolos a la izquierda. 3. Saque los cabezales de afeitado antiguos e inserte cuidadosamente los reemplazos; compruebe que los cabezales se alineen de forma exacta en el ajuste. 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y asegúrelos girando la cerradura a la derecha. 5. Cuando cierre el cabezal de afeitado correctamente, escuchará un clic al fijarse en su lugar.
4.2
de 5
14
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Omega Man
23/05/2023
España
Comprador verificado
Cuchillas de muy larga duración.
El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.
Ventajas
Duración y eficacia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Naljae
28/03/2022
España
Comprador verificado
Estupendas
Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.
Ventajas
No tiran
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
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Topogigio4
06/01/2022
España
Comprador verificado
Genial!! Desde hace muchos años.
Desde hace muchos años estoy muy contento con la maquinilla de afeitar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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donde existan instalaciones