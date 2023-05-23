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SH50Cabezales de afeitado de repuesto

SH50/50

4.2
| (14) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %.
Ver todos los beneficios

Realice el reemplazo cada 24 meses para que la afeitadora esté como nueva

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  • Cuchillas MultiPrecision

  • Se adapta a la serie S5000 con forma redondeada

  • Se adapta a la serie S6000 con forma redondeada

Afeitada rápida y al ras

Afeitada rápida y al ras

Las cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todos los vellos y la barba incipiente restante, todo en pocas pasadas.

Para afeitadoras series 5000 y 6000 con forma redondeada

Para afeitadoras series 5000 y 6000 con forma redondeada

Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories

Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

1. Abra la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Retire los anillos de retención girándolos a la izquierda. 3. Saque los cabezales de afeitado antiguos e inserte cuidadosamente los reemplazos; compruebe que los cabezales se alineen de forma exacta en el ajuste. 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y asegúrelos girando la cerradura a la derecha. 5. Cuando cierre el cabezal de afeitado correctamente, escuchará un clic al fijarse en su lugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

14

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

3

23/05/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas de muy larga duración.

El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.

Ventajas

Duración y eficacia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

28/03/2022

España

España

Comprador verificado

Estupendas

Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.

Ventajas

No tiran

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

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06/01/2022

España

España

Comprador verificado

Genial!! Desde hace muchos años.

Desde hace muchos años estoy muy contento con la maquinilla de afeitar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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