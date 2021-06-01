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  • Permite un desarrollo bucal saludable*
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Descontinuado

Philips AventVasos con bombilla

SCF798/01

4.4
| (64) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Permite un desarrollo bucal saludable*
El vaso con bombilla flexible Philips Avent con forma contorneada es ideal para aquellos bebés activos y en crecimiento, y permite un desarrollo bucal sano. Desarrollado por especialistas para que sea nuestro mejor vaso con bombilla.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseño de válvula anti-fuga para evitar derrames

Permite un desarrollo bucal saludable*

  • Vaso con bombilla flexible

  • 300 ml/10 oz

  • 12m+

  • 1 unidad

Los vasos Philips Avent se adaptan al desarrollo de su hijo

Aprender a beber solo es un paso clave en el desarrollo de un niño. Apoyamos el viaje de los niños para que aprendan a beber solos; para esto, les facilitamos la transición del pecho o el biberón a un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de los profesionales de la salud, nuestras diferentes soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajillas y bordes para beber en los 360° de un vaso se adaptan al desarrollo de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades adquiridas, ya sean motoras o para beber. Nuestras soluciones de calidad superior se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.

Forma contorneada y textura antideslizante para un fácil agarre

La taza de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado durante el día y durante los momentos de actividad. El diseño de la tapa abatible mantiene la pajilla limpia cuando está fuera y dentro. La forma contorneada y la textura antideslizante de la taza hacen que sea fácil de sostener y agarrar para las manos de los niños pequeños, lo que le permite a su pequeño desarrollar con confianza sus habilidades para beber de forma independiente.

La parte inferior de la pajilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajilla está doblada para alcanzar fácilmente al líquido, lo que le permite beber en una posición natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

64

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

01/06/2021

España

España

Fácil de usar y de limpiar

A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.

Ventajas

Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

25/05/2021

España

España

Excelente

Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante

Ventajas

Hermético

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

Sí, recomiendo este producto

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24/05/2021

España

España

Perfecta para mi peque

No se derrama nada de agua y a mí peque le encanta

Ventajas

No se derrama nada de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).