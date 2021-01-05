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Asistencia técnica
SCF696/27
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo alternar los biberones y las tetinas Natural y Classic+ de Avent?
¿Es reciclable este producto?
¿Las asas de entrenamiento de Philips Avent son compatibles con todos los biberones y vasos?
¿Qué escala debo utilizar en mis biberones de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto