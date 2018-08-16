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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF690/17

4
| (24) Opiniones
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

24

Opiniones

3

16/08/2018

España

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Buenísimo

Salvo a mi pequeña de sus cólicos, la forma le encanta, gran producto!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural

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26/04/2016

España

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Perfecto

Aceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF691/17 Biberón Natural

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11/12/2013

España

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Sin cólicos

He utilizado este biberón y todos sus formatos durante los meses de lactancia de mi hija, alternando la leche materna con los preparados lacteos específicos. La verdad es que van genial, ya que le evitaron cólicos. La tetina indica la cantidad de líquido que sale, pudiendo ver el que más se adecua al bebé. Se limpian muy fácilmente y las tetinas no se ponen feas. la tapa es muy hermética, no como otras marcas, que te encuentras toda la canastilla mojada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE