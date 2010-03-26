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Philips AventKit de biberón de entrenamiento

SCF683/07

El primer paso para dejar el biberón

Diseñado para ser suave con las encías del bebé, el biberón de entrenamiento SCF683/07 Philips Avent con boquilla suave antiderrames

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Asas de fácil sujeción para los biberones

El primer paso para dejar el biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo variable

Asas desmontables fáciles de sujetar

Asas desmontables fáciles de sujetar

Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda

Boquilla suave antiderrames

Boquilla suave antiderrames

Reemplace la tetina por la boquilla suave antiderrames especialmente diseñada para proteger las encías de su bebé

Reemplace la tetina por una boquilla blanda

Reemplace la tetina por una boquilla blanda

Transforme el biberón con sólo reemplazar la tetina por la boquilla suave antiderrames

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 