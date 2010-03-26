Descontinuado
SCF683/07
El primer paso para dejar el biberón
Diseñado para ser suave con las encías del bebé, el biberón de entrenamiento SCF683/07 Philips Avent con boquilla suave antiderrames
260 ml
Tetina de flujo variable
Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda
Reemplace la tetina por la boquilla suave antiderrames especialmente diseñada para proteger las encías de su bebé
Transforme el biberón con sólo reemplazar la tetina por la boquilla suave antiderrames
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.