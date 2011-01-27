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Philips Avent VIASet de alimentación para el bebé

SCF613/20

3
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Un sistema, múltiples opciones
El diseño del sistema de almacenamiento VIA es versátil y práctico y se adapta a las necesidades de su bebé. Los vasos VIA son ideales para almacenar y transportar comidas caseras.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Sistema de almacenamiento sin BPA

Un sistema, múltiples opciones

Facilitan la organización

Facilitan la organización

Vasos fáciles de rotular para identificar la fecha y el contenido.

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Ideales para usar fuera del hogar

Ideales para usar fuera del hogar

Ideal para guardar y transportar

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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27/01/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Recipientes VIA para comidas

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 