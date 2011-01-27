Vasos fáciles de rotular para identificar la fecha y el contenido.
Almacenamiento y transporte seguros
Ideal para guardar y transportar
Premios
3.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
joulander
27/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Recipientes VIA para comidas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Recipientes VIA para comidas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.