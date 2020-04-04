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  • Fácil almacenamiento de leche y alimentos
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Descontinuado

Philips AventRecipientes de leche materna de Avent

SCF680/04

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil almacenamiento de leche y alimentos
Recipiente de leche materna SCF680/04 de Philips Avent para almacenar en el refrigerador o el congelador. Extraiga la leche directamente en el recipiente con solo colocarlo en el extractor de leche. Para alimentar a su bebé, solo tiene que reemplazar los discos selladores por las tetinas (no incluidas).
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Sin necesidad de trasvasar la leche

Fácil almacenamiento de leche y alimentos

  • 4 x 125 ml

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Avent

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Avent

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Philips Avent con el recipiente de leche materna de Philips Avent (las tetinas no están incluidas).

Este biberón está fabricado con polipropileno, un material que no contiene BPA

Este biberón está fabricado con polipropileno, un material que no contiene BPA

Extraiga leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Extraiga leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Extraiga leche directamente en el recipiente para guardar con cualquiera de los extractores de leche Philips Avent

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Opiniones

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4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/04/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

Buen producto

A mi bebé le encanta su biberón , aparte que su sistema anticolico es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF811/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF811/17 Biberón anticólicos

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Ventajas

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Contras

de momentos nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

01/08/2021

España

España

Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT

Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.

Ventajas

El aire entra en el bibi pero no en el bebé.

Contras

De momento nada en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 