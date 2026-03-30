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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF627/17

La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Tetina Avent con diseño de pétalos

La forma natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con la gama Philips Avent Natural

Compatible con la gama Philips Avent Natural

El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama de Philips Avent, excepto con los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos usar los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Disponible en diferentes tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las mamaderas están disponibles en paquetes individuales o múltiples.

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE