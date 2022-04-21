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Esterilizadores/calentad. de biberones
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Philips Avent Calentador de biberones rápido
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Manual del usuario
Todas (6)
Compatibilidad (1)
Rendimiento (1)
Eliminación de los depósitos de cal (1)
Funcionalidad (1)
¿Con qué frecuencia debo eliminar los depósitos de cal del calientabiberones Philips Avent?
¿El calientabiberones puede descongelar leche materna o comida para bebés?
¿Cuánta agua debo añadir al calientabiberones Avent?
¿Cómo elimino depósitos de cal del calientabiberones Philips Avent?
¿Cuánto tarda el calientabiberones en calentar la leche?
¿Qué biberones caben en el calientabiberones Philips Avent?
Los tiempos de calentamiento son diferentes para la misma cantidad de leche
El indicador de progreso parpadea al completo al calentar comida para bebés
Hay manchas blancas o marrones en el calientabiberones Philips Avent
La leche del calientabiberones Philips Avent está demasiado caliente o fría
El calentador Philips Avent tarda mucho en calentar leche o comida
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