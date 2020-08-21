Estoy muy satisfecha con el calientabiberones. Lo que más me ha gustado ha sido la calidad de los materiales y que tiene muchas opciones así que se aprovecha durante mucho tiempo. - Tiene muchas opciones, pero esto no complica su funcionamiento. De hecho, es muy fácil usarlo. Yo lo utilizo a diario para calentar la leche de los biberones (tanto del biberón como directamente de las bolsas o de un vaso de leche). Cuando acaba de calentar la leche pasa automáticamente a mantener la temperatura, y esto me va genial. Sirve también para descongelar (leche, pero también lo utilizo para descongelar cremas o potitos caseros) y para calentar comida (directamente del potito va genial). - Es muy silencioso (de hecho, no hace ruido, su rueda se ilumina por completo cuando ha terminado de calentar), por lo que es ideal para no despertar al bebé. - Es muy práctico, abulta poco y no pesa nada, por lo que se puede llevar de viaje perfectamente. Es fácil de limpiar, aunque no se desmonta para facilitar su secado. Como no se desmonta, para limpiarlo a fondo tienes que poner agua y un poco de vinagre y dejarlo en funcionamiento durante un rato. En general estoy muy contenta con el producto, llevo poco tiempo utilizándolo y ya le he sacado mucho partido.