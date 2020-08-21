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Philips AventCalentador de biberones rápido

SCF358/00

4.3
| (23) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Calentamiento rápido y fácil
Prepare los alimentos calentados en minutos con un calentador de biberones que le administre la temperatura. El control de temperatura inteligente configura el patrón de calentamiento para calentar la leche y la comida para bebés rápidamente.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Listos en tan solo 3 minutos*

Calentamiento rápido y fácil

  • Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros

  • Se calienta rápidamente

  • Descongela rápidamente

  • También calienta la comida del bebé

El control de temperatura inteligente ajusta el patrón de calentamiento

El control de temperatura inteligente ajusta el patrón de calentamiento

Coloque el biberón con leche en el calentador, agregue agua al calentador hasta que alcance el nivel de la leche en el biberón, ajuste el volumen de la leche en el dial y presione iniciar. Luego, deje que el control de temperatura inteligente se encargue del resto. El patrón de calentamiento se ajusta en función de factores como la cantidad de leche en el biberón, de modo que la leche se caliente de forma rápida y uniforme en el calentador.

Función para descongelar leche y recipientes de comida para bebés congelados

Función para descongelar leche y recipientes de comida para bebés congelados

¿Le gusta mantener el congelador abastecido con alimentos adicionales? El calentador de biberones descongela rápidamente la leche y los recipientes de comida para bebés.

Calienta los recipientes de comida para bebés y la leche

Calienta los recipientes de comida para bebés y la leche

Cuando su pequeño esté listo para graduarse a los alimentos sólidos, el calentador de biberones también descongela y calienta recipientes de comida para bebés.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

23

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

2

21/08/2020

España

España

Genial y rápido

Ha sido mi salvación, es rápido y genial, acierta perfectamente la temperatura del biberón y no tarda nada.

Ventajas

Se adapta genial, la temperatura

Contras

No se queda el biberón fijo, flota un poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido

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28/06/2020

España

España

Facilidad para mis biberones

Sobre todo por la noche, que es un tragoncete y no se salta ni una toma, genial con el calientabiberones, soluciona problemas de sueño, desesparación del bebé por tomarse el biberón, y arregla todo en un plis plas

Ventajas

Muy a favor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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19/06/2020

España

España

Me encanta

Me a encantado este calientabiberones, es muy fácil de usar muy cómodo y práctico y no me ocupa nada de espacio, y lo recomiendo y una calidad inmejorable me a gustado muchísimo le doy un 10

Ventajas

Rápido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. El tiempo de calentamiento de 3 minutos se basa en el calentamiento de una porción de 150 ml/5 oz de leche a temperatura ambiente (22 °C/71,6 °F) en un biberón Philips Avent Natural de 260 ml/9 oz.