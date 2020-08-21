Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros
Se calienta rápidamente
Descongela rápidamente
También calienta la comida del bebé
Coloque el biberón con leche en el calentador, agregue agua al calentador hasta que alcance el nivel de la leche en el biberón, ajuste el volumen de la leche en el dial y presione iniciar. Luego, deje que el control de temperatura inteligente se encargue del resto. El patrón de calentamiento se ajusta en función de factores como la cantidad de leche en el biberón, de modo que la leche se caliente de forma rápida y uniforme en el calentador.
¿Le gusta mantener el congelador abastecido con alimentos adicionales? El calentador de biberones descongela rápidamente la leche y los recipientes de comida para bebés.
Cuando su pequeño esté listo para graduarse a los alimentos sólidos, el calentador de biberones también descongela y calienta recipientes de comida para bebés.
Premios
4.3
de 5
23
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Mama de pelo pincho
21/08/2020
España
Parte de la promoción
Genial y rápido
Ha sido mi salvación, es rápido y genial, acierta perfectamente la temperatura del biberón y no tarda nada.
Ventajas
Se adapta genial, la temperatura
Contras
No se queda el biberón fijo, flota un poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
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Christian762
28/06/2020
España
Parte de la promoción
Facilidad para mis biberones
Sobre todo por la noche, que es un tragoncete y no se salta ni una toma, genial con el calientabiberones, soluciona problemas de sueño, desesparación del bebé por tomarse el biberón, y arregla todo en un plis plas
Ventajas
Muy a favor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Msg_1983
19/06/2020
España
Parte de la promoción
Me encanta
Me a encantado este calientabiberones, es muy fácil de usar muy cómodo y práctico y no me ocupa nada de espacio, y lo recomiendo y una calidad inmejorable me a gustado muchísimo le doy un 10
Ventajas
Rápido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
El tiempo de calentamiento de 3 minutos se basa en el calentamiento de una porción de 150 ml/5 oz de leche a temperatura ambiente (22 °C/71,6 °F) en un biberón Philips Avent Natural de 260 ml/9 oz.