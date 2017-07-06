Descontinuado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye biberón y tetina
Funda de viaje y disco de sellado
El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
El sacaleches es pequeño y ligero, por lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, y hace que la extracción sea más discreta.
Premios
4.7
de 5
266
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Paola04
06/07/2017
Peru
el producto esta muy bien elaboraborado para facilitar la rapidez y una buena comodidad para la extraccion
es un producto que facilita la extracción de la leche materna de tal forma que no produce cansancio por el bombeo y su forma permite poder realizar la extracción muy cómoda, no buscando posiciones incomodas para realizar dicha extracción, permite que el producto se mantenga en pie evitando que se caiga y pueda perderse la leche cuando uno termine realizar la extracción y se acomode la ropa, asimismo la forma de lavarla y esterilizarla es muy fácil es totalmente recomendable este producto .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Gianco
07/04/2017
Peru
Comprador verificado
Practicidad, diseño y funcionalidad.
Es compacto, cumple su función deforma eficiente, felicitó a Philips, por este producto muy bien logrado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
jamesva
20/05/2016
Peru
muy buena la calidad del producto
mi bebe utiliza el biberón clasicc y no se acumula de gases, gracias por pensar en nuestros bebes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal
Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).
En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011