Descontinuado
Asistencia técnica
SCF284/05
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¿Se puede reciclar el embalaje?
¿Cuál es el mejor lugar para utilizar el esterilizador?
¿Por qué el proceso de esterilización es tan corto?
¿Cuánto tiempo debo esperar entre las dos aplicaciones del vapor?
¿Durante cuánto tiempo debo continuar esterilizando los objetos de mi hijo?
¿Puedo detener el proceso de esterilización del esterilizador Philips Avent?
Mi esterilizador eléctrico de vapor de Avent muestra un piloto naranja
¿Puedo esterilizar o limpiar los biberones sucios en mi esterilizador de Avent?
¿Cuánta agua debo usar con el esterilizador Avent?
¿Cuántos biberones caben en el esterilizador eléctrico de vapor Philips Avent?
¿Cómo limpio mi esterilizador de Philips Avent?
¿Qué productos puedo esterilizar con el esterilizador Philips Avent?
Mi esterilizador Philips Avent comienza a calentarse inmediatamente cuando lo conecto
Cómo cargar el esterilizador de Philips Avent.
Cómo cargar los biberones y accesorios en el esterilizador de Avent.
El esterilizador Philips Avent tiene un olor desagradable al usarlo
Hay restos de agua en los biberones después de la esterilización. ¿Es normal?
Mi esterilizador Philips Avent ha dejado de funcionar
El piloto indicador del esterilizador Philips Avent no se ilumina
La placa de calentamiento de mi esterilizador Avent tiene manchas blancas/marrones
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto