Descontinuado
Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño 3 en 1 ajustable
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.
El esterilizador mantiene su contenido (biberones, chupones, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.
4.7
de 5
89
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
fasandra
02/01/2014
España
super util
en casa desde que nacio la peque siempre lo hemos usado y la verdad que estoy encantada de como salen los bibis de mi chiquitina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Mamadedos
03/10/2012
España
Excelente y se adapta a las necesidades del cliente
Puedo maximizar el tiempo y la utilizo con diferentes elementos no solo biberones, agrega valor cuando pasamos a la etapa de la alimentación complementaria...multifuncional excelente producto!!!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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pakachito
16/05/2012
España
Muy buen producto
Cuando inicias la maternidad, son muchas cosas las que hay que aprender, pero al conocer te das cuenta que existen productos que te facilitan tan noble labor, este producto ahorra tiempo, dinero, espacio y te facilita el cuidado de los demás utensilios que utilizas con tu bebe.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.