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Philips AventSCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1

SCF258/02

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/03/2020

Chile

Chile

Ayudan a que salga más leche

Los uso previamente a la extracción de leche y resulta muy útil

Ventajas

Fácil uso

Contras

La funda podría tener orificio para ponerlo junto al extractor en el seno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1

Fecha de uso 2019-02-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1

Fecha de uso 2019-02-04

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