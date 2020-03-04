Descontinuado
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Ayudan a que salga más leche
Los uso previamente a la extracción de leche y resulta muy útil
Ventajas
Fácil uso
Contras
La funda podría tener orificio para ponerlo junto al extractor en el seno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1
Fecha de uso 2019-02-04
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-02-04