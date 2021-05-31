Mi calificación es positiva, superando todas mis expectativas. Cumple a la perfección la función; nada de fugas, adherencia increíbles ( inclusive en prendas sintéticas) ,tamaño grande , muy fino y de fácil colocación. Recomendaría este producto a todas las mamás y futuras mamás que esté dando lactancia materna o vayan a hacerlo. Después de probar varias marcas de discos absorbentes sin duda no compraría otros. Por la noche la experiencia es muy agradable, no parace que lleves nada y moverte no se mueve de el sitio. Otro punto a favor que me ha gustado mucho es que a la hora de que el producto se moja no se queda duro, cosa que con otras marcas si me ha pasado y es muy incómodo . Otra de las cosas que más me gusta es su envase individual, ya que si solo necesitas uno solo gastas ese sin tener que abrir y que quede al aire libre el otro. Ocupan la mitad de espacio para guardar en la bolsa de el bebé, en una cartera ...es genial. La caja donde vienen es pequeña, en cualquier sitio cabe bien sin tener que sacarlos. Sin duda la oportunidad de probar este producto hace que no quiera gastar otros.