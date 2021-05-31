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Descontinuado

Philips AventProtectores mamarios desechables

SCF254/02

4.9

| (21) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Cómodos y discretos

Exclusivos discos absorbentes Philips Avent, diseñados especialmente para ayudarlo a mantenerse seca y cómoda durante el día.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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SCF393/11

Discos absorbentes de Avent

Cómodos y discretos

  • 2 discos para día

Invisibles bajo la ropa

Invisibles bajo la ropa

Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.

Antideslizante con cintas adhesivas

Antideslizante con cintas adhesivas para mantener el protector en su lugar.

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.9

de 5

21

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

31/05/2021

España

España

Discos absorbentes perfectos

Me han encantado los discos absorventes de Philip porque son muy ligeros, no se mueven y absorven las pequeñas perdidas que pueda haber entre tomas

Ventajas

La absorcion y que no notas que los llevas

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2021-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2021-04-30

21/05/2021

España

España

Muy recomendables

Llevo tiempo con estos discos y han sido un buen descubrimiento. Absorben mucho y no se nota tanto el olor de la leche . Son muy suaves. Antes tenía unos que se me pegaban un poco a la zona del pezón y con estos no he vuelto a notar que se me peguen. Además viene una buena cantidad en cada caja.

Ventajas

Gran absorción

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-21

20/05/2021

España

España

Capacidad de absorción

Perfectos para evitar fugas cuando se hace lactancia. Son impermeables por la cara que se pega y muy suaves y absorbentes por la cara que da contacto con la piel. Envasados individualmente para mayor higiene y utilizar según la necesidad.

Ventajas

Gran absorción

Contras

Un poco grandes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-20

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 