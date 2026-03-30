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Descontinuado

Philips AventProtectores mamarios desechables

SCF253/20

Cómodos durante toda la noche
Exclusivos discos absorbentes SCF253/20 de Philips Avent diseñados especialmente para ayudarlo a mantenerse seca y cómoda mientras duerme.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Extractor de leche eléctrico avanzado

Extractor de leche eléctrico avanzado

SCF393/11

Discos absorbentes para la noche

Cómodos durante toda la noche

  • 20 discos para noche

Protección por la noche

Protección por la noche

Los discos absorbentes de Philips Avent tienen una forma más ancha y un centro más grueso para absorber más. Bandas adhesivas dobles para afirmar el disco en su sitio.

Barrera integral frente a goteos

Barrera integral frente a goteos

Diseñados para una protección extra cuando está tumbada.

Ultrasecos

Ultrasecos

Los protectores mamarios Philips Avent tienen varias capas para entregar una superabsorción.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 