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  • Ideal para bebes que succionan con delicadeza
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Philips Avent Baby BottlesBiberón Natural

SCF039/17

4.9
| (16) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
Ideal para bebes que succionan con delicadeza
Incluye una tetina de primer flujo. El recipiente pequeño ayuda a garantizar la cantidad adecuada para la pancita más pequeña del bebé. Los biberones están diseñados para reducir los cólicos y las molestias, ya que eliminan el aire de la pancita del bebé. Funciona con todas las tetinas de la línea Natural.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Ideal para bebes que succionan con delicadeza

Ideal para bebes que succionan con delicadeza

  • 60 ml (2 oz)

  • 0 m+

Diseñado para reducir los cólicos

Diseñado para reducir los cólicos

La tetina está diseñada para reducir los problemas de alimentación, ya que elimina el aire de la pancita del bebé.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Nuestro diseño flexible en espiral combinado con los cómodos pétalos permiten un movimiento natural mientras el bebé se alimenta.

Tetina suave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina suave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina tiene una textura ultra suave, diseñada para imitar el pecho.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

16

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

4
2
1

02/03/2022

Chile

Chile

Buen producto para las etapas del bebé

La verdad use este biberón pequeñito al inicio, de recién nacido, luego estableci lactancia así que lo dejamos y actualmente al iniciar la AC me ha servido bastante como medida para los líquidos.

Ventajas

Tamaño perfecto para que bebe pueda beber sólo

Contras

Las tetinas al esterilizar pueden presentar falla y hay que comprarlas por separado nuevamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural

19/06/2020

Chile

Chile

Excelente

No hay mejores biberones, súper buen agarre gracias a su tetina anatómica, sin duda la mejor compra.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural

29/11/2021

Argentina

Argentina

Biberon natural

Me gusto mucho este biberón por lo practico y comodo para mi bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottles SCF039/17 Natural Baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottles SCF039/17 Natural Baby bottle

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.