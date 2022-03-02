60 ml (2 oz)
0 m+
La tetina está diseñada para reducir los problemas de alimentación, ya que elimina el aire de la pancita del bebé.
Nuestro diseño flexible en espiral combinado con los cómodos pétalos permiten un movimiento natural mientras el bebé se alimenta.
La tetina tiene una textura ultra suave, diseñada para imitar el pecho.
4.9
de 5
16
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Maca BP
02/03/2022
Chile
Buen producto para las etapas del bebé
La verdad use este biberón pequeñito al inicio, de recién nacido, luego estableci lactancia así que lo dejamos y actualmente al iniciar la AC me ha servido bastante como medida para los líquidos.
Ventajas
Tamaño perfecto para que bebe pueda beber sólo
Contras
Las tetinas al esterilizar pueden presentar falla y hay que comprarlas por separado nuevamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
Chascona
19/06/2020
Chile
Excelente
No hay mejores biberones, súper buen agarre gracias a su tetina anatómica, sin duda la mejor compra.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
PapaAlex
29/11/2021
Argentina
Biberon natural
Me gusto mucho este biberón por lo practico y comodo para mi bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Baby Bottles SCF039/17 Natural Baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Baby Bottles SCF039/17 Natural Baby bottle
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.