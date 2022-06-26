2 biberones
11 oz/330 ml
Tetina de flujo rápido
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
5.0
de 5
45
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
JFOBrandao
26/06/2022
España
Parte de la promoción
Muy buen biberon
5 estrellas por la calidad y resistencia del biberón por muchas veces que se caiga, no se rompe. Muy recomendable para tod@s los padres que se quieran despreocupar por si se les cae el bibe a sus niños o que quieran un producto de muy buena calidad
Ventajas
La calidad de los materiales y la resistencia
Contras
Los diseños disponibles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural
JuanBCN
14/06/2022
España
Parte de la promoción
Muy recomendable, buena calidad
Me encantan los biberones de Avent. Mi bebé lo coge muy bien, no le dan gases ni cólicos (ya que está especialmente diseñado para ello) y son muy resistentes. Viene con tetina incluida. Muy recomendable. De fácil limpieza, nosotros lo metemos en el lavavajillas y por ahora aguanta bien. Tuvimos uno que por fallo nuestro al hervirlo tocó el metal y se derritió, pero con el resto hemos tenido más cuidado y están perfectos.
Ventajas
Ergonómico, grande, faci de sujetar, no pesa mucho. De fácil limpieza.
Contras
De momento nada en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural
Sarigato
12/06/2022
España
Parte de la promoción
Fantastico produto
Me ha para ido muy bueno,no creo que en el mercado haya nada que lo mejore
Ventajas
Lo mejor en biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE