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Descontinuado

Philips AventBolso térmico de neopreno Avent

SCD150/71

3.1
| (7) Opiniones
Alimentación fuera de casa
El elegante portabiberones térmico ThermaTote tiene capacidad para dos biberones Philips Avent, dos vasos Magic o cuatro vasos VIA. Su doble capa de aislamiento conserva la leche fría o el agua caliente durante cuatro horas. Es liviano, pequeño y práctico para viajar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseñado para usar con biberones y vasos VIA y Magic

Alimentación fuera de casa

  • Azul marino

Mantiene los biberones calientes o fríos

Mantiene los biberones calientes o fríos

Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua caliente previamente hervida durante cuatro horas.

Correa ancha para hombros regulable

El bolso Urban AVANT de Philips tiene una correa ancha para hombros regulable para la máxima comodidad al cargar cosas

Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos VIA y Magic

Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos VIA y Magic

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

7

Opiniones

3

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

13/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Cumple muy bien la funcion para la que esta desarrolado.

Ventajas

Mantiene la temperatura del biberon

Contras

Medio estrecho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent

30/09/2010

España

España

muy comodo

El bolso avent es realmente muy comodo y permite llevar todo lo necesario para tu bebe en forma ordenada. Lo recomiendo especialmente para ninos que ya esten con mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 