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Shaver series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5588/17

Shaver series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

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Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 4.6 MB
  • 23 April 2025

Manual de información importante

  • PDF archivo, 925.9 kB
  • 16 April 2022

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