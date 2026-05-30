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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5588/17

4.3
| (432) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta incluso más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a su densidad para mejorar la comodidad de la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Sigue los contornos del rostro

Sigue los contornos del rostro

Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

30/05/2026

España

España

Comprador verificado

Para,el,día a dia

Me encanta, es la primera maquinilla eléctrica, me parece cómoda, sabré todo porque te das un repaso todos los días y te deja bien, aunque tengas barba cerrada como se suele decir. Se limpia súper fácil y la carga dura mucho tiempo

Ventajas

Comodidad, afeitado y limpieza

Contras

Falta que apure algo mas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-04-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-04-16

22/05/2026

España

España

Comprador verificado

Suave cómodo y rápido

Y no es un afeitado como el que puedes hacerte a la baja o cuchilla pero es bastante apurado cómodo muy suave y yo suelo terminar humedeciendo las cuchillas y dándome otra pasada y queda perfecto

Ventajas

Cómodo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-01-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-01-24

28/04/2026

España

España

Comprador verificado

Mejor imposible

Recomiendo este producto ya que su acabado de afeitado es de 10, para pieles sensibles va fenomenal ya había probado otras y me otorgaban la piel si embargo con esta máquina no me irrita nada. La duración de la batería usándola a diario es de unas tres semanas.

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.