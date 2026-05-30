Descontinuado
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.
Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.
4.3
de 5
432
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Juampe
30/05/2026
España
Comprador verificado
Para,el,día a dia
Me encanta, es la primera maquinilla eléctrica, me parece cómoda, sabré todo porque te das un repaso todos los días y te deja bien, aunque tengas barba cerrada como se suele decir. Se limpia súper fácil y la carga dura mucho tiempo
Ventajas
Comodidad, afeitado y limpieza
Contras
Falta que apure algo mas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-04-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-04-16
Abuelet
22/05/2026
España
Comprador verificado
Suave cómodo y rápido
Y no es un afeitado como el que puedes hacerte a la baja o cuchilla pero es bastante apurado cómodo muy suave y yo suelo terminar humedeciendo las cuchillas y dándome otra pasada y queda perfecto
Ventajas
Cómodo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-01-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-01-24
Chapu1984
28/04/2026
España
Comprador verificado
Mejor imposible
Recomiendo este producto ya que su acabado de afeitado es de 10, para pieles sensibles va fenomenal ya había probado otras y me otorgaban la piel si embargo con esta máquina no me irrita nada. La duración de la batería usándola a diario es de unas tres semanas.
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Probado frente a la serie 3000 de Philips.