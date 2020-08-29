Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
45 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.
Premios
4.2
de 5
281
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
ginofranko82
29/08/2020
Peru
Rasurada excelente
Al principio fue complicado, pero luego de unas 20 veces aprendí a usarla. No hace falta pasar muy rápido ni muy fuerte. Solo debes conocer la dirección en que crece tu barba. Estupenda máquina de afeitar. La recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Roger
26/10/2019
Peru
Excelente funcionabilidad
Buen diseño, buena funcionabilidad y sobretodo silenciosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Pacasmayo
15/08/2019
Peru
Afeita muy bien
Muy buena, lo unico que no me satisfacío es que no te enseña el estado de carga como en las otras afeitadoras. Esta te enseña ya cuando hay que cargarla ya que se le acabo la carga. A mi me gusta ver cuanta carga tengo para saber cuando cargarla, especialmente si voy a ir de viaje me daria cuenta si la tengo que cargar o no.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación