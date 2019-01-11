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Descontinuado

cabezales de afeitado

RQ12/50

3.8

| (21) Opiniones

Para un afeitado al ras

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplaza los cabezales y obtén nuevamente un 100% de rendimiento.

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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Para un afeitado al ras

  • UltraTrack

  • Unidad de repuesto

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

21

Opiniones

11/01/2019

España

España

Este producto es magnífico

Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

14/03/2013

España

España

Philips mejora día a día

Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

22/09/2012

España

España

AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA

LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

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