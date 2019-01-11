Descontinuado
RQ12/50
Para un afeitado al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplaza los cabezales y obtén nuevamente un 100% de rendimiento.
UltraTrack
Unidad de repuesto
Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.
Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
3.8
de 5
21
Opiniones
Euska74
11/01/2019
España
Este producto es magnífico
Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Fernando2013
14/03/2013
España
Philips mejora día a día
Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
RAMON
22/09/2012
España
AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA
LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads