Descontinuado
Renueve la carga para obtener mejores resultados
Para obtener el máximo rendimiento de tu afeitadora Philips, cambia los cabezales cada 2 años.
La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.
El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
4.0
de 5
10
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Artur12
23/04/2019
España
Repuesto cuchillas larga duración
Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Ggvv
23/12/2017
España
Facilidad de uso. Producto caro
Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
ACA12
27/09/2012
España
Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.
Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado