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Unidad de afeitado

RQ11/40

4

| (10) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

Renueve la carga para obtener mejores resultados

Para obtener el máximo rendimiento de tu afeitadora Philips, cambia los cabezales cada 2 años.

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Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda refrescante

Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda refrescante

El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

10

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

2

23/04/2019

España

España

Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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27/09/2012

España

España

Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.

Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

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