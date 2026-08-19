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Shaver series 7000 SensoTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
RQ1175/16
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¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
ShaversCepillo de limpieza
Shaver series 7000 Marco de retención del cabezal de afeitado
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido