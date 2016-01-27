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  • Piel suave y delicada al tacto
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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1175/16

3.8
| (13) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Piel suave y delicada al tacto
La afeitadora Philips serie 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.
Ver todos los beneficios

Piel suave y delicada al tacto

  • DualPrecision y GyroFlex2D

  • 50 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Modelador de barba y funda

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 5

13

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

2

27/01/2016

España

España

Gran producto

Funciona de maravilla,estoy muy contento con la compra realizada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

19/11/2015

España

España

Comprador verificado

Fantástica

Tengo la piel de la cara bastante sensible a la irritación y una barba muy dura, que se afeita perfectamente en 5 minutos la barba de 3-4 días. Y la barba de 7-10 días, la elimina en 10-12 minutos sin tirones. Una compra muy acertada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

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18/06/2023

Chile

Chile

Alta calidad por años

Por largos años de uso mantuvo su calidad en el afeitado, con una bateria de un gran desempeño la mejor afeitadora que he tenido.

Ventajas

Batería muy duradera, Cuchillas mantenian su filo con el paso del tiempo

Contras

La Base era poco comoda para viajes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

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