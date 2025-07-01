Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
OneBlade: recortar, modelar y afeitar
Todas las series
OneBlade Cuchilla de repuesto
Descontinuado
Asistencia técnica
QP210/50
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Todas (3)
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo me puedo recortar el vello facial con Philips OneBlade?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.