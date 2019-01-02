Descontinuado
QP210/50
Recorta, perfila y afeita
Una original
Se adapta a todas los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.0
de 5
44
Opiniones
JavierG
02/01/2019
España
Parte de la promoción
Como una maquinilla nueva
Personalmente los uso en la OneBlade Pro QP6520/20, aunque son compatibles con varios de los modelos. Estos recambios son ideales cuando comienzas a notar que la anterior cuchilla no corta como antes. Muy fáciles de extraer y de colocar. No los he usado el tiempo suficiente como para saber cuánto duran exactamente, pero, usando la maquinilla una vez a la semana (en mi caso), diría que puede durar unos 6 meses cada recambio. Tiempo que disminuirá cuanto más lo uses. Hasta ahora no he tenido problemas con ellas. Tienen una calidad igual de buena que la que viene con la OneBlade.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
eltitocresp
28/12/2018
España
Parte de la promoción
El mejor apurado y precisión
La Philips OneBlade Pro QP6520/30 me ha sorprendido muchísimo. De todas las maquinas de grooming que hay actualmente en el mercado que he probado, el apurado de la OneBlade es lo más parecido a la cuchilla manual tradicional. La ventaja sobre ésta es que es mucho más rápido ya que con una pasada, o como máximo 2 en zonas difíciles consigues el resultado que buscas. Además, no necesitas espuma ya que el diseño y la protección del cabezal hacen imposible que la maquina te irrite o te corte. Si te cortas con una OneBlade has de hacerlo a propósito. Es muy cómoda de utilizar, no pesa nada y la forma se adapta perfectamente a tu mano. Yo gasto tan sólo 5% de batería por afeitado (lo sé porque aparece indicado en la pantalla LED de la máquina), así que puedes afeitarte entre 15 y 20 veces con una sola carga completa, que por cierto tarda solamente una hora en el panel de carga, que queda bien en el baño. Es muy cómoda de limpiar ya que puedes hacerlo simplemente colocándola debajo del grifo. Incluye un peine de precisión regulable para recortar la barba si tu estilo no es un afeitado apurado. Es muy precisa ya que no hay espuma que dificulte la visión, en todo momento sabes hasta donde has afeitado exactamente. Con la cuchilla de doble cara puedes afeitar en ambas direcciones, en función de lo que te sea más cómodo para cada zona.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
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jomafesa
28/12/2018
España
Parte de la promoción
Gran manejabilidad y durabilidad
Como maquina de afeitar es una excelente herramienta, rapida y de uso muy similar a lo que ya estamos acostumbrados, es un must have...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.