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Multigroom series 7000 Rostro, cabello y cuerpo, 16 en 1
Descontinuado
Asistencia técnica
MG7736/15
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¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
Peine recortador para barba de 2 mm
Cortador
MultigroomPeine-guía para barba de 1 mm
Multigroom/All-in-One-TrimmerRecortador de precisión para barba
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Multigroom series 5000& 7000Lámina pequeña
ShaversCepillo de limpieza
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
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