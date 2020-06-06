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  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
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Descontinuado

Multigroom series 7000Rostro, cabello y cuerpo, 16 en 1

MG7736/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
Perfecciona tu estilo con nuestro recortador más preciso y versátil. Con las 13 herramientas de alta calidad puedes diseñar tu estilo único, desde la cabeza hasta los pies. Disfruta de la máxima precisión con las cuchillas autoafilables y un control total con un mango antideslizante de goma.
Ver todos los beneficios

Recortador 16 en 1 de primer nivel para máxima versatilidad

Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo

  • 16 accesorios

  • Cuchillas autoafilables de metal

  • Hasta 120 minutos de autonomía

  • Resistente al agua

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

16 piezas para recortar la cara y la cabeza

16 piezas para recortar la cara y la cabeza

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 7000 incluye 16 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

06/06/2020

Peru

Peru

El producto es muy bueno y funciona perfectamente.

Los materiales son de primera y estaban a un muy buen precio

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7735/15 12 en 1, vello facial y corporal, y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7735/15 12 en 1, vello facial y corporal, y cabello

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

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