Descontinuado
16 accesorios
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 120 minutos de autonomía
Resistente al agua
Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 7000 incluye 16 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Edhu
06/06/2020
Peru
El producto es muy bueno y funciona perfectamente.
Los materiales son de primera y estaban a un muy buen precio
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7735/15 12 en 1, vello facial y corporal, y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7735/15 12 en 1, vello facial y corporal, y cabello
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01