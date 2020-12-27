Descontinuado
LR036P20BP/59
Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, necesitan hoy en día más energía que nunca. Utilízalos durante más tiempo con las pilas alcalinas Power de Philips.
AAA/AA
Alcalina
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.
La tecnología alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.