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Preparación de alimentos
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Serie 7000 Procesadora de alimentos
Descontinuado
Asistencia técnica
HR7778/00
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Consumer Care Book Philips 7000 Series Food processor - English (US)
Eco passport Philips Food processor - English (US)
Todas (9)
¿Las posiciones (0-7) del disco de corte ajustable se corresponden con el grosor en mm?
¿Qué accesorio del robot de cocina de Philips debo usar?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo se cambia el grosor del disco para cortar en rodajas ajustable?
¿Cómo se guarda el cable?
¿Cómo puedo evitar que los ingredientes se salgan al abrir el molinillo?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?
El robot de cocina Philips no se enciende
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
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