Descontinuado
HR7778/00
1300 W
Diseño compacto 4 en 1
Recipiente de 3,4 l
Botones automáticos de un toque
La doble varilla ovalada de metal para batir junto con el botón automático de un toque permiten crear claras de huevo esponjosas (hasta un 600 % de aumento de volumen) y crema perfectamente batida (hasta un 200 % de aumento de volumen). ¡Crear postres deliciosos nunca fue tan fácil!
Junto con el motor potente, este gancho metálico de amasado forma rápidamente una bola de masa a partir de los ingredientes. Una vez que se forma la masa, el innovador gancho amasador trabaja la masa con la fuerza y potencia adecuadas para hacer el pan más sabroso.
3.7
de 5
23
Opiniones
Akram69
22/07/2021
Peru
Comprador verificado
El producto no me ha fallado y lo uso diariamente
Realmente me parece un excelente producto y creo que realice una muy buena compra
Ventajas
Muy buena potencia buena capacidad y muy versátil
Contras
Que no venga con el molino para moler pequeñas cantidades
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7778/00 Procesadora de alimentos
Sí, recomiendo este producto
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Mcj23
25/02/2021
Peru
me gusta el producto por su capacidad y eficiencia
estoy satisfecha con el producto ,me encantaría agregar mas accesorios al procesador que compre HP7778
Ventajas
si
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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RoxClau
29/09/2020
Peru
Comprador verificado
El Procesador me facilita la vida en mi cocina A1
Porque la experiencia es excelente, ya que me facilita el cocinar diario, ayudándome a simplificar, obtengo igualdad en el corte o picado de los alimentos, me ahorra tiempo y salud (no esfuerzo las manos). Claro que lo recomiendo.
Ventajas
Te simplifica el trabajo de los ingredientes para la cocinar diariamente.
Contras
Me indicaron en Philips Peru que el opcional "Minipicadora" no llega al país y no me dieron más opción para poderlo adquirir; simplemente No llega al Perú. Yo lo deseo importar, como me podría ayudar Philips?
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Los accesorios opcionales no están disponibles en todos los mercados.