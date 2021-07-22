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Descontinuado

Serie 7000Procesadora de alimentos

HR7778/00

3.7
| (23) Opiniones
Pique, rebane, triture, amase, bata y mezcle
Este procesador de alimentos Philips serie 7000 es la solución versátil para sus necesidades culinarias. Con su nuevo e innovador gancho para amasar metálico, un potente motor de 1300 W y botón automático de un solo toque para masas, hacer pan nunca había sido tan fácil.
Ver todos los beneficios

Cree sus recetas favoritas con PowerChop y más

Pique, rebane, triture, amase, bata y mezcle

  • 1300 W

  • Diseño compacto 4 en 1

  • Recipiente de 3,4 l

  • Botones automáticos de un toque

Doble varilla ovalada de metal para batir crema y claras de huevo

Doble varilla ovalada de metal para batir crema y claras de huevo

La doble varilla ovalada de metal para batir junto con el botón automático de un toque permiten crear claras de huevo esponjosas (hasta un 600 % de aumento de volumen) y crema perfectamente batida (hasta un 200 % de aumento de volumen). ¡Crear postres deliciosos nunca fue tan fácil!

Gancho metálico de amasado para una masa de pan perfecta

Gancho metálico de amasado para una masa de pan perfecta

Junto con el motor potente, este gancho metálico de amasado forma rápidamente una bola de masa a partir de los ingredientes. Una vez que se forma la masa, el innovador gancho amasador trabaja la masa con la fuerza y potencia adecuadas para hacer el pan más sabroso.

Unidad de cuchillas para batir y mezclar masas para tartas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

23

Opiniones

2

22/07/2021

Peru

Peru

Comprador verificado

El producto no me ha fallado y lo uso diariamente

Realmente me parece un excelente producto y creo que realice una muy buena compra

Ventajas

Muy buena potencia buena capacidad y muy versátil

Contras

Que no venga con el molino para moler pequeñas cantidades

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7778/00 Procesadora de alimentos

Sí, recomiendo este producto

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25/02/2021

Peru

Peru

me gusta el producto por su capacidad y eficiencia

estoy satisfecha con el producto ,me encantaría agregar mas accesorios al procesador que compre HP7778

Ventajas

si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7778/00 Procesadora de alimentos

Sí, recomiendo este producto

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29/09/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

El Procesador me facilita la vida en mi cocina A1

Porque la experiencia es excelente, ya que me facilita el cocinar diario, ayudándome a simplificar, obtengo igualdad en el corte o picado de los alimentos, me ahorra tiempo y salud (no esfuerzo las manos). Claro que lo recomiendo.

Ventajas

Te simplifica el trabajo de los ingredientes para la cocinar diariamente.

Contras

Me indicaron en Philips Peru que el opcional "Minipicadora" no llega al país y no me dieron más opción para poderlo adquirir; simplemente No llega al Perú. Yo lo deseo importar, como me podría ayudar Philips?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7778/00 Procesadora de alimentos

Sí, recomiendo este producto

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