Descontinuado
Asistencia técnica
HR7775/00
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¿Puedo desmontar el batidor ovalado para limpiarlo mejor?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Las posiciones (0-7) del disco de corte ajustable se corresponden con el grosor en mm?
¿Qué accesorio del robot de cocina de Philips debo usar?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
¿Cómo se cambia el grosor del disco para cortar en rodajas ajustable?
¿Cómo se guarda el cable?
¿Cómo puedo maximizar la salida de zumo?
¿Cómo puedo desmontar el disco de corte ajustable?
Los accesorios del recipiente de la picadora no funcionan. ¿Qué puedo hacer?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?
El robot de cocina Philips no se enciende
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
El accesorio para amasar o la unidad de cuchillas no giran. ¿Qué puedo hacer?
Mi robot de cocina Philips ha dejado de funcionar de repente
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento