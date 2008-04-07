10 accesorios para ejecutar 30 funciones con total facilidad

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas. Incluye un accesorio para mezclar todo tipo de ingredientes duros o livianos; una cuchilla picadora para carne y vegetales; dos discos de metal para cortar en tiras medianas, finas o para rallar; una resistente licuadora de 1,5 l para batir, triturar y mezclar diferentes ingredientes; un exprimidor de frutas y una batidora redonda para hacer crema, batir claras y mezclar ingredientes livianos.