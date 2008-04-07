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Descontinuado

Aluminium CollectionProcesador de alimentos

HR7775/00

Excelentes resultados sin esfuerzo

Esta procesadora de alimentos HR7775/00 de Philips utiliza una de las más avanzadas tecnologías. Incluye 10 accesorios que cumplen más de 30 funciones para una máxima versatilidad. Además, este procesador de alimentos incluye una juguera profesional.

Ver todos los beneficios

Procesadora de alimentos con la juguera más veloz

Excelentes resultados sin esfuerzo

  • 1000 W

  • Diseño compacto 3 en 1

  • Recipiente de 3,4 L

Jugos hasta un 200% más rápidos en comparación con los extractores de jugo de otras procesadoras

Jugos hasta un 200% más rápidos en comparación con los extractores de jugo de otras procesadoras

Este procesador de alimentos es el primero con accesorio para jugo. Con el orificio de entrada grande y el filtro de malla metálica puede hacer jugos hasta un 200% más rápido que con los extractores de jugo de otros procesadores. Además, ofrece un diseño ergonómico para limpiar y guardar fácilmente.

Exclusivo filtro de micromalla para obtener más jugo

Exclusivo filtro de micromalla fabricado con acero inoxidable para más jugo sin desperdiciar ni una gota.

10 accesorios para ejecutar 30 funciones con total facilidad

10 accesorios para ejecutar 30 funciones con total facilidad

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas. Incluye un accesorio para mezclar todo tipo de ingredientes duros o livianos; una cuchilla picadora para carne y vegetales; dos discos de metal para cortar en tiras medianas, finas o para rallar; una resistente licuadora de 1,5 l para batir, triturar y mezclar diferentes ingredientes; un exprimidor de frutas y una batidora redonda para hacer crema, batir claras y mezclar ingredientes livianos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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