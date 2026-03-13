Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Preparación de alimentos
Todas las series
Daily Collection Minilicuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2876/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Consumer Care Book Philips Daily Collection Mini blender HR2876/00 - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Mini blender - English (US)
Todas (2)
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo puedo agregar ingredientes mientas la batidora de Philips está en marcha?
La cuchilla de la batidora de Philips no gira y, por lo tanto, no pica ni bate
Sale espuma de mi batidora Philips
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.