Descontinuado
HR2876/00
Rápido, fresco y divertido
La nueva Mini-Blender de Philips lo ayuda a preparar diferentes recetas como batidos, sopas, salsas y cócteles. Con la cómoda botella On The Go, ahora podrá disfrutar de todas sus bebidas favoritas en cualquier parte. ¡Disfrute!
350 W
0,6 L
con minipicador
Accesorio de botella portátil
Con la práctica botella portátil, ahora podrá disfrutar todas sus bebidas favoritas en cualquier lugar.
El cuerpo principal con revestimiento cromado de la licuadora se verá fantástico sobre la encimera de su cocina.
Potencia de 350 W para batir y mezclar fácilmente.
2.5
de 5
4
Opiniones
Valentina
23/11/2017
Peru
Este producto es super bueno
He leido comentarios malos. Pero es un producto super bueno. Fácil y económico. A veces una se quiere hacer un jugo y no quiere utilizar toda la licuadora. Aqui licuas con mas facilidad y cantidad de porcion. Facil de lavar y viene con 2 accesorios. Uno de ellos el tomatodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora
Marih9
08/10/2017
Peru
El tamaño es bueno
Lo compré a comienzos del año en Ripley de Jockey plaza y desde hace dos meses dejo de funcionar y no encuentro la razon
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora
Magura GR
15/06/2025
Peru
Repuestos
Donde consigo repuestos de la MINILicuadora en Lima Perú
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora
Fecha de uso 2023-06-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora
Fecha de uso 2023-06-14