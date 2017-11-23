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Descontinuado

Daily CollectionMinilicuadora

HR2876/00

2.5

| (4) Opiniones

Rápido, fresco y divertido

La nueva Mini-Blender de Philips lo ayuda a preparar diferentes recetas como batidos, sopas, salsas y cócteles. Con la cómoda botella On The Go, ahora podrá disfrutar de todas sus bebidas favoritas en cualquier parte. ¡Disfrute!

Ver todos los beneficios

Licuadora compacta con botella "On The Go" portátil

Rápido, fresco y divertido

  • 350 W

  • 0,6 L

  • con minipicador

  • Accesorio de botella portátil

Botella "mezcle y listo" para transportar fácilmente

Botella "mezcle y listo" para transportar fácilmente

Con la práctica botella portátil, ahora podrá disfrutar todas sus bebidas favoritas en cualquier lugar.

El cuerpo principal de la licuadora tiene un revestimiento cromado de primera calidad

El cuerpo principal de la licuadora tiene un revestimiento cromado de primera calidad

El cuerpo principal con revestimiento cromado de la licuadora se verá fantástico sobre la encimera de su cocina.

Licuadora con motor de 350 W de potencia

Licuadora con motor de 350 W de potencia

Potencia de 350 W para batir y mezclar fácilmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

4

Opiniones

4
2

23/11/2017

Peru

Peru

Este producto es super bueno

He leido comentarios malos. Pero es un producto super bueno. Fácil y económico. A veces una se quiere hacer un jugo y no quiere utilizar toda la licuadora. Aqui licuas con mas facilidad y cantidad de porcion. Facil de lavar y viene con 2 accesorios. Uno de ellos el tomatodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora

08/10/2017

Peru

Peru

El tamaño es bueno

Lo compré a comienzos del año en Ripley de Jockey plaza y desde hace dos meses dejo de funcionar y no encuentro la razon

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora

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15/06/2025

Peru

Peru

Repuestos

Donde consigo repuestos de la MINILicuadora en Lima Perú

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2876/00 Minilicuadora

Fecha de uso 2023-06-14

Sí, recomiendo este producto

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