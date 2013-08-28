Descontinuado
HR2172/00
Fabricada para mezclar, hecha para durar
"Las licuadoras no tienen que ser complicadas: prácticamente todo se reduce a la velocidad. Eso es lo que combina sabores y proporciona texturas suaves. Utilizo la mía para todo, desde masas hasta salsas, sopas y batidos". Jamie O.
600 W
Jarra de vidrio de gran calidad 2 L
La innovadora tecnología ProBlend 5 con potencia para batir óptima garantiza unos resultados finos y suaves.
Este aparato Jamie Oliver de Philips incluye un control giratorio fácil de utilizar: seleccione 1 para la velocidad mínima y 2 para la velocidad máxima. La posición de pulso es perfecta para picar hielo o asegurarse de que los ingredientes se juntan antes de mezclarlos.
La nueva batidora Jamie Oliver de Philips incluye cuchillas revestidas de titanio súper duras, lo que garantiza que las cuchillas con filo de sierra se mantienen afiladas durante más tiempo. Gracias a la cuchilla de 5 hojas, no le llevará apenas tiempo preparar masas, salsas y batidos, por lo que los padres ocupados pueden estar seguros de que los platos que ponen en la mesa cada noche de la semana son saludables y deliciosos.
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2.5
de 5
2
Opiniones
jason
28/08/2013
España
buen producto
aunque no aporta nada nuevo al mundo de las batidoras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2172/00 Jamie Oliver Blender
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2172/00 Jamie Oliver Blender
solec
11/07/2016
Chile
EN RESUMEN MALA
no tiene potencia, las aspas cero filo, no cortan nada. No lo recomiendo en absoluto.
Esta reseña se realizó para HR2172/00 Batidora Jamie Oliver
Esta reseña se realizó para HR2172/00 Batidora Jamie Oliver