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Preparación de alimentos
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Daily Collection Licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2105/00
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Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2105/00 - English (US)
Todas (3)
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo limpio la jarra de mi batidora Philips?
¿Cómo puedo agregar ingredientes mientas la batidora de Philips está en marcha?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de mi batidora Philips
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
Mi batidora Philips no funciona
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