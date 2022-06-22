Descontinuado
HR2105/00
400 W
Jarra de vidrio de 1.5 l
2 velocidades y función Pulse
ProBlend 4
Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.
El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.
La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,25 litros.
3.3
de 5
4
Opiniones
22/06/2022
Chile
Empleado de Philips
Practica
[Employee of philipsglobal] Liviana, practica y de buena potencia. Trabajo con ella todo el dia haciendo batidos, cumple su funcion al 100%
Ventajas
Practica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora
LeonardoN
05/04/2022
Chile
Super licuadora
La uso de forma periodica, para hacer licuados y buenos tragos. Super buena. Muy contento
Ventajas
Sencilla, diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora
Milichi
30/03/2020
Peru
Comprador verificado
El modelo que tenemos es Pro Blend 6
No hacen seguimiento al tema por el cual se les contacto
Ventajas
Es potente
Contras
La limpieza es complicada, no es fácil volver a armar la cuchilla, las patitas de jebe de la base se desprenden, obliga a que no puedas cambiar de lugar la licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora