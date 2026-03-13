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Avance Collection Licuadora
Asistencia técnica
HR2095/30
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Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender - English (US)
Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
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¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Para qué sirve la espátula de mi batidora de Philips?
¿Cómo limpio la jarra de mi batidora Philips?
¿Cómo puedo agregar ingredientes mientas la batidora de Philips está en marcha?
La espátula se ha dañado al remover los ingredientes en la jarra. ¿Qué puedo hacer?
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
La batidora se calienta. ¿Qué debo hacer?
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