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Avance CollectionLicuadora

HR2095/30

3
| (7) Opiniones

1 premio

El mejor licuado sin trozos
La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 700 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.
Ver todos los beneficios

Tecnología ProBlend 6 para un resultado hasta un 50 % más fino*.

El mejor licuado sin trozos

  • 700 W

  • Jarra de vidrio de 2 l

  • con espátula

  • ProBlend 6

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.

Potente motor de 700 W

Potente motor de 700 W

Potente motor de 700 W para batir, mezclar y triturar de manera eficaz.

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

7

Opiniones

3

22/05/2018

Chile

Chile

Buen equipo

Se me partió el vaso y necesito uno me ha costado conseguirle. A donde me tengo que comunicar para poder comprar uno nuevo. Gracias me encuentro en Temuco, Chile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

19/05/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

El producto es bueno, pero duró poco tiempo

Hola, el productos al principio funcionó fantástico, pero en menos de un año, empezó a chorrear los líquidos y se movía la pieza del centro. Contacté a atención al cliente, pero lamentablemente mi garantía venció. Asimismo, no contaban con el repuesto, lo quería comprar pero no llega hasta este momento. Volví a contactar a la tienda y no responden, porque cambiaron de proveedor, ahora creo que es Imaco. Me da mucha pena haberla usado solo un año y no poder repararla.

Contras

Tiene poca vida útil

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

20/02/2018

Peru

Peru

Licuadora potente y gran capacidad

Me gustó la practicidad de su funcionamiento , capacidad y fácil uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips